Kılıçdaroğlu: Laiklik ilkesinin Anayasa’dan çıkartılacağını tahmin etmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Biden’cı değil, Türkiyeci’yim. Biden’in seçim kampanyasına destek vermek için insan gönderenler bunlar değil mi? Biden’in önünde takla atmaya hazır olanlar da bunlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, yeni anayasa ve laiklik tartışmalarına ilişkin ise, "Laiklik ilkesinin Anayasa’dan çıkartılacağını tahmin etmiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Birgün gazetesine yaptığı açıklamalardan başlıklar şöyle:

'Biden'cı değilim'

Ben Biden’cı değil, Türkiyeci’yim. Biden’in seçim kampanyasına destek vermek için insan gönderenler bunlar değil mi? Biden’ın önünde takla atmaya hazır olanlar da bunlar. ABD’ye gidip farklı konuşup Türkiye’de farklı konuşanlar bunlar. S-400’lerde Girit Modeli diye arayışa giren bunlar. Kim Biden’cı? Biz, Türkiye’nin çıkarlarını savunuyoruz ve her ülkeye saygı gösteriyoruz.

İnsan hakları konusu, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra evrensel soruna dönüştü. Bir yerde insan hakkı ihlali varsa tüm ülkeler konuşur. Bu cümleyi okuyan AK Partililer, bana yine ‘Biden’cı’ diyecekler ama Myanmar’da haksızlık olduğu zaman biz konuştuk mu? Konuştuk ve haklıyız çünkü insan hakkı ihlali konusunda görev üstlenmek zorundadır uluslararası kamuoyu. Kanada’da, Japonya’da, Kore’de insan hakkı ihlali olursa konuşurlar. AİHM denilen bir mahkeme var. Bizim mahkememiz değil. Bir ülkeye ait değil, Avrupa’ya ait. Demek ki insan hakkı ihlali evrensel bir tanımdır. İnsan hakkına saygı duyan her ülkenin bu hakka yönelik bir müdahalede konuşma hakkı vardır.

'AKP Türkiye'yi yönetemiyor'

AKP şu anda Türkiye’yi yönetemiyor. Bu gerçeği herkes biliyor. Giderek derinleşen ve ekonomik buhrana dönüşen sorunların tartışılması istenmiyor. Ortaya belli konular gündem olarak atılıyor. Ayasofya bunlardan birisiydi, Ay’a çıkma tartışmaları, Anayasa tartışması bu nedenle…

Anayasa’yı değiştireceklerini söylüyorlar. MHP ile beraber yapacaklarını söylediler. Oturun bir Anayasa değişikliği yapın bakalım. Meclis orada. Neyi öngörüyorsanız yaparsınız. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince onlar kendilerine göre başka bir şey diyorlar. Üstelik bu Anayasa değişikliği için de “kurucu” ifadesini kullanıyorlar. Geriye dönmek istiyorlar bir anlamda. Ne olursa olsun AKP iktidarı artık Türkiye’yi yönetemiyor. Her alanda ciddi sorunlar var, Türkiye meşgul ediliyor.

'Halkın gündeminde anayasa yok'

Vatandaşın Anayasa diye bir gündemi de yok. Sadece belli bir entelektüel kesim bu tartışmanın içinde. Önceki gün Bolu’daydım. Hiçbir esnaf çıkıp da “Anayasa değişikliği” demedi. Bu konu tartışılmıyor. “Neden dükkanım açılmıyor? Ben perde satıyorum, hafta sonu neden kapalıyım?” diye soruyor esnaf. Vatandaşın gündemi ile Saray’ın gündemi çok farklı.

'Laiklik ilkesinin Anayasa'dan çıkarılacağını tahmin etmiyorum'

Laiklik ilkesinin Anayasa’dan çıkartılacağını tahmin etmiyorum. Bu, Erdoğan ya da Devlet Bahçeli tarafından dillendirilmiş değil. Önemli olan bunun onlar tarafından dillendirilmesi. İkisi “Anayasa değişikliği gerekiyor” diyorlar, otursunlar yapsınlar. Daha önceki değişiklikleri kendi partilerinin mutfağında yapmadılar mı, yaptılar. Şimdi bunu parlamentodan geçirecek çoğunlukları yok. Ne yapacaklar? Belki daha sonra milletvekili transferi yapmayı düşünebilirler. Ahlakını yitirmiş bir anlayış, bu tür ahlaksızlıklara da başvurabilir.

'Erdoğan'ın tek hedefi ittifakı dağıtmak'

Erdoğan’ın bütün hedefi ittifakı dağıtmak. En büyük arzusu o ama ittifak oluşturan siyasi partilerin çağdaş anlamda dünyaya bakışları var. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek istiyoruz. Farklı düşüncelerdeki siyasi partileriz ama görevimiz, demokrasi zemininde yaşamak.

Erdoğan’ın bana ilişkin sözlerine gülüyorum. Erdoğan, kontrolünü kaybetmiş vaziyette. Benzemezleri bir arada tuttuğumu söylüyor. “Birbirine benzemez” dediği partileriz, doğru ama hepimizin ortak hedefi var o da demokrasi. Erdoğan’ın kafasında demokrasi olmadığı için bizim de kafamızda yok sanıyor ve bir araya gelmemize şaşırıyor.