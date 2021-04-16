Kılıçdaroğlu: Kripto kararını kime danıştın ey iktidar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan kripto para yönetmeliğine tepki gösterdi. 

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağını bildiren yönetmeliği eleştirdi.

Bunu 'geceyarısı zorbalığı' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" ifadesini kullandı.

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Merkez Bankası'ndan kripto para düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. 