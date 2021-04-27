Kılıçdaroğlu: Kapanma kararı doğru ama Erdoğan’ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim Cumhuriyet tarihimizde hiç görülmemiş bir şey oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz ekmeği var. Ekmek büfesi koyuyor Ümraniye'ye. Vatandaşlar daha ucuz ekmek alsınlar diye. Hiç görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. 'Vay efendim burada ucuz ekmek satamazsınız...' Türkiye böyle bir tabloyla karşılaşmamıştır. Hayretler içindeyim. Ya senin sevinmen lazım, yer tahsis etmen lazım. Engel oluyorlar. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar bunlar, akıl alacak şey mi?

Şimdi bir sosyal programı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. Fakire, fukaraya dışarı çıkma evinde otur dedin. Güzel, haklısın ama o insanların beslenmeye, yaşamaya ihtiyacı var.

'1915 olayları gerekirse incelenmelidir'

Biden açıklama yaptı ve soykırım sözcüğünü iki kez kullandı. Bu Türkiye açısından büyük bir talihsizlik. 1915 olayları acıdır, gerekirse incelenmelidir. Bunu politikacılar değil tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman hazır olduğunu ifade etti. Arşivlerimizi açıyoruz, tarihçiler gelsin baksınlar dedi.

Erdoğan tam 3 gün sustu. Erdoğan bir aslan. Erdoğan bir kükreyecek ki herkes duyacak bu kükremeyi. Erdoğan konuştu, bırakın aslanı kedi gibi bir miyavlama sesi geldi.

Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana 1915 olaylarını Amerika'daki hiçbir başkan soykırım olarak tanımlamazken neden şimdi tanımladı. Bu soru önemli. Asıl sorulması gereken soru bu. Biden'a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor.

'TC devletinin Merkez Bankası'nda kendisine ait bir doları bile yok'

Dış politikayla yakından uzaktan hiç ilgisi olmayan eski milletvekilleri rüşvetçilerin tamamını getirdi büyükelçi yaptı. Akıl lazım biraz ya. Rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Adam rüşvet almış, belli rüşvet aldığı.

Şahsım hükümeti diyor. Şahsıma ait diyor. Peki bu nereye taşıdı bizi? Yurtta barış dünyada barıştan çıkardı, İhvan endeksi bir dış politikayı getirdi. 21. YY. Türkiye’sinde dış politikanın ana unsuru haline getirdi.

Şahsım hükümeti döneminde Lozan'a gören silahtan arındırılması gereken Ege Adaları silahlandırıldı. Adamlar geliyor orduğu teştif ediyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti devletine geliyor, Türkiye Cumhuriyeti devletine meydan okuyor. Benim ağırıma gidiyor. O saygın, o güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletini ne hale getirdiler.

'128 milyar dolar nerede?' sorusunun anlamı Türkiye Cumhuriyeti’nin Merkez Bankası’nın kasasında kendisine ait 1 doları yok demektir."

CHP Lideri, "Recep Tayyip Erdoğan artık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" diye konuştu.