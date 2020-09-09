CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97’nci kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etmesinin ardından düzenlenen programda konuştu.

Kılıçdaroğlu "İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ve Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu buhrandan çıkaracağız” dedi.

“CHP o kadar acımasız eleştirilmiştir ki, tarihi unutturularak o kadar sert eleştirilmiştir ki anlamakta zorlanıyorum” diyen Kılıçdaroğlu, partisinin resmen 9 Eylül 1923’te kurulduğunu belirterek “O yıllarda CHP'nin kadroları savaş meydanlarındaydı. Ülke perişandı, kalkınması gerekiyordu. İzmir İktisat Kongresi'ni topladılar. Oturup çalıştılar Gölcük'te tersane kurdular. İş Bankası'nı kurdular. Bursa'da, Karacabey'de, Hatay'da, Muş'ta devlet üretme çiftliklerini kurdular” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından birçok kente demiryollarının götürüldüğünü, fabrikalar kurulduğunu, Haydarpaşa Limanı’nın devletleştirildiğini, örnek hastaneler kurulduğunu, Merkez Bankası’nın kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu “Dikili ağacı yok diyorlar, insanda en azından bir miktar vicdan kırıntısı olur. Bunlar gidip birilerine el avuç açılarak yapılmadı. Her kuruşun hakkı yerinde verildi” diye konuştu.

1945’te İşçi Sigortaları Kurumu’nun kurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Adı sonra Sosyal Sigortalar bugünkü adı ile Sosyal Güvenlik Kurumu. Onu kuran da CHP'nin kadroları. Şimdi bütün işçilere söylüyorum, siz bugün sosyal güvenlik hakkına sahipseniz bunun arkasında CHP'nin olduğunu bilmek zorundasınız” diye konuştu.

“Elbette ki CHP'nin eleştirilecek yönleri vardır” diyen Kılıçdaroğlu “Ana eksenimiz hiç değişmemiştir, bu ana ekseni ileriye doğru uzatıyoruz” ifadesini kullandı. Partisinin uzun süre iktidar olamadığını kaydeden Kılıçdaroğlu “Bunun kabahati vatandaşta değil, kabahati bizde. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara'da konuşup da vatandaş bana oy verir derseniz bu iş olmaz” diye konuştu.

Erdoğan'a çağrı: 'Türkiye'yi buhrandan nasıl kurtaracağını açıkla'

Kılıçdaroğlu “Türkiye bir buhranın içinde. Erdoğan'a çağrı yapmıştım yeniden yapıyorum, Türkiye'yi bu buhrandan nasıl kurtaracağını çık millete madde madde anlat. Bunu yapamıyorsan bana söyleyeceksin, ben yapamadım sen açıkla, ben açıklayacağım. Erdoğan bunu yapabilir mi? Yapamaz. Erdoğan'ın buna kapasitesi yok. Bir ailenin çiftliği gibi kullanılıyor ülke” dedi.

İşsizlik ortadan kalkacak diyemiyorlar: 'Büyük ölçüde' önlenecekmiş

CHP lideri “İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ve Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu buhrandan çıkaracağız. Söz veriyorum en geç beş yıl içinde Türkiye, bölgesinde kavganın olmadığı, huzurun olduğu, işbirliğinin olduğu, üretimin pik noktasına ulaştığı, işsizliğin büyük ölçüde önlendiği ve herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saygı duyduğu bir Türkiye inşa edeceğiz” diye konuştu.