Kılıçdaroğlu: İktidarın kadına yönelik şiddetin neden arttığını araştırması gerekiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının önemli noktaları şöyle:
- Tank palet fabrikasını yabancıya peşkeş çekip, vatan toprağını terk edenler, Süleyman Şah türbesini kaçıranlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Egemen güçlerin Ortadoğu’da taşeronluğuna soyunanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Bizim milliyetçiliğimizde 83 milyonun kucaklanması vardır. Bayrağa saygı, vatanın bütünlüğüne saygı vardır. Nokta. Bizim milliyetçiliğimiz budur.
- 24 Temmuz Basın Bayramı aslında ama Türkiye’de bir basın bayramı havası yok. Gerçekleri yazan, kalemini satmayan, saraya itaat etmeyen gazeteciler cezaevinde. Doğruları yazan, kalemini satmayan bütün gazetecilere şükran borçluyuz. Barış Pehlivan’ı Murat Ağırel’i, Hülya Kılınç’ı ve Müyesser Yıldız’ı selamlıyorum. Onlar kalemlerini satmazlar. Bütün cesur gazetecileri selamlıyorum.
- Erdoğan'ın dünyaya meydan okuduğu yok, dünyanın liderlerinden talimat alıp gereğini yerine getiriyor.
- Bugün herkesin gözü önünde Ege adalarına gelip silahlı kuvvetleriyle gösteri yapanlara ses çıkarmayanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu, hesabı soruldu mu? Koşa koşa gidip Putin'in önünde esas duruşa geçtiler.
- Gazeteciler kalemlerini satmadıkları, saraya itaat etmedikleri için tutuklanıyorlar.
- Erdoğan'ın dünyaya meydan okuduğu falan yok nereden çıkarıyorsunuz, dünyanın önemli liderlerinden talimat alıp gereğini yerine getiren adamdır. Erdoğan 33 asker şehit olduğunda Putin ayakta bekletmedi mi? Sandalye bile vermediler.
- Fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz. Asıl bizi üzen nokta şu: Son beş yılda kilo başına 11.77 dolardan 6.35 dolara düştü. Aradaki farkı kim yedi, kim götürdü?
- Kadına yönelik şiddet giderek tırmanıyor. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Kadın için yeri geldiğinde en güzel sözleri söylüyoruz, hakkını hukukunu savunuyoruz ama lafla. İktidarın kadına yönelik şiddetin neden arttığını araştırması gerekiyor. Hayatın her alanında mücadele eden kadın. İşkenceye gelince, kötü muameleye gelince öldürülen yine kadın. Geçenlerde kadın dernekleriyle bir toplantı yaptık. 306 kadın örgütünün temsilcileriyle yaptık. Bana önemli talebiniz nedir diye sordum. Beş acil talebi var kadınların.
- Kadınlarla erkeklerle eşit olduğunu kabul edin. Eşit temsil için somut adımlar atın.
- Çiftçinin 176 milyar lira saraydan alacağı var. Üretici kardeşimiz, milletvekillerimize anlatmış. 'Erdoğan’a dünyaya meydan okuyorsun bir şirkete söz geçiremiyorsun' diyor. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Erdoğan dünya liderlerine meydan okuyan değil talimat alandır.
- TMO geçen yıl fındığı 16.5-17 liradan satın alıyor. Bu yıl 24 liradan satmak için ilan veriyor. Dolayısıyla fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz. Asıl bizi üzen nokta: Son beş yılda kilo başı 11.77 dolardan 6.35 dolara düştü fındık fiyatı… Aradaki farka ne oldu, kim götürdü? Asıl üzerinde düşünülmesi gereken soru budur.
- 15 Temmuz'a ilişkin: Sen Marmaris'te saklanırken 251 kişi meydanlarda hayatını verdi. Seni kandırmadılar. 'Bir ipte iki cambaz oynamaz' demişler. Cambazlardan birisi düştü, diğeri hala yerinde duruyor