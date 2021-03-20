Kılıçdaroğlu: Hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir devletin gece yarısı kararnameleriyle yönetilemeyeceğini, kadınların hakkının hukukunun kararnameyle ellerinden alınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu videomu izleyen kadın kardeşlerime sesleniyorum; haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Ben söz veriyorum, her zaman bütün kadınların hakkına, hukukana sahip çıkacağım" dedi.