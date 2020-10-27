Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi aleyhine açtığı iki davada tazminata mahkum edilmesi ile ilgili yaptığı şikayetini haklı buldu.

AİHM, Erdoğan'ın Türkiye'de açtığı davalar yüzünden para cezasına mahkum olan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yaptığı başvuruda, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal ettiğine hükmetti. AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 13 bin Euro tazminat ödeyecek.

Kararın ifade özgürlüğüne ilişkin bölümü oy birliğiyle alındı, tazminata ilişkin bölümü ise 1’e karşı 6 oyla alındı. Tek muhalif oy Türk yargıç Saadet Yüksel’den geldi.

Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM’deki grup toplantısında Tortum hidroelektrik santralini protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere ile ilgili yaptığı konuşmalarda Erdoğan’ı eleştirmişti.

Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları, “kişilik haklarına yönelik saldırı yapıldığı” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nun maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlanmıştı.

Türk mahkemeleri tarafından yargılanıp tazminata mahkum edilmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10’uncu maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.