Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza kararı daha

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski milletvekili Şamil Tayyar’ın, “Gaziantep’te, Kayseri’de FETÖ borsası var. Kayseri’ye gidin Mustafa Elitaş’a sorun anlatsın” sözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kayseri 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

DHA'nın haberine göre, dün görülen karar duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun avukatı Ahmet Nazif Yücel hazır bulundu.

Avukat Nazif Yücel, duruşmada delillerin incelenmesi ve tanık dinletme talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu’na 5 bin TL para cezası verdi.

Kararın ardından açıklama yapan avukat Ahmet Nazif Yücel, Kemal Kılıçdaroğlu’na haksız bir karar çıktığını, bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.