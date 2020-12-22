Kılıçdaroğlu faşistleri halka sevdirmekte kararlı: Peygamberler kine öfkeye karşı...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maraş Katliamı'nın yıldönümünde Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etmiş, bu ziyaret de tepki çekmişti.

Gelen eleştirilere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben saygı değer hanımefendi Seval Türkeş'i ziyaret ettim. Seval Hanım, demokrasiye inanmış, parlamentonun saygınlığına inanmış değerli bir insan. Bir mafya bozuntusunun, bir siyasal partinin destekçisi olması ve o siyasi partinin de bu mafya bozuntusuna sahip çıkması cumhuriyet tarihinde bir ilkti ve buna açık yüreklilikle karşı çıkıyordu" dedi.

Sözlerine "Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Ahi Evran'ı, Hacı Bektaş'ı biliyoruz ama felsefesini biliyor muyuz?" diye devam eden Kılıçdaroğlu, "Ne diyor Yunus Emre; "Biz kimseye kin tutmayız, düşmanımız kindir bizim?" Daha ne desin? Bütün peygamberler kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Bütün saygın bilim insanları kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Kinden ve öfkeden ne beklenir? Bunları aşmak zorundayız. Birlikte aşacağız. Ben kine ve öfkeye hiçbir zaman itibar etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim" ifadesini kullandı.