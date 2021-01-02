Kılıçdaroğlu: Erken seçim konusunda bir özel baskımız olmayacak

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan CHP Genl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Erken seçim konusunda bir özel baskımız olmayacak. Toplumun talebini siyasetçilerin dinlemesi lazım. Demokrasinin özünde yatan seçimdir. Dolayısıyla vatandaşın oyuna her zaman başvurabilirsiniz.

Türkiye iyi yönetilmiyorsa fatura doğrudan halka çıkıyorsa bir çıkış yolu bulmak gerekir. Bu çıkış yolu demokrasilerde seçimdir.

Geçen her gün vatandaşın üzerine gelecek olan yük ağırlaşacak çünkü yönetemiyorlar. Erdoğan seçim yapılsa tekrar seçileceğine inansa sandığa gider. Uzatıyor, fatura garibana çıkıyor."