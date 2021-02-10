Kılıçdaroğlu 'dostlarımızla iktidar olacağız' dedi, CHP'li vekil 'dostları' açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "ilk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız" sözlerine atıf yapılan programda Özkoç'a "dostlarınız kim?" sorusu yöneltildi.

Özkoç, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Bunlar; Saadet Partisi, İYİ Parti, bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyaseti partiler. Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi...

Hatta bizi bugüne kadar CHP'ye bir tek oyu dahi nasip olmamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 yılda geldiği noktayı görüp ister Saadet Partisi, ister Anavatan Partisi ruhuyla."

Özkoç, bu konudaki çerçevelerinin anayasanın ilk 4 maddesi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu dile getirdi.