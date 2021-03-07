Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlığın kaldırılmasına 'evet' derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten sağlıklı, tutarlı, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaate göre bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasına 'evet' derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz" dedi.

Erken seçim ihtimaline ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "İnşallah sonbaharda seçim kararı alırlar da martın sonu yine bahar olur" diye konuştu.

'Bahçeli Erdoğan'ı teslim almış vaziyette'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı gün yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bahçeli Erdoğan'ı teslim almış vaziyette. Bahçeli'nin 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' demesi ve Erdoğan'ın da bu konuda hiçbir yorum yapmaması ilginç. Neden Anayasa Mahkemesi kapatılsın? Erdoğan demesi gerekir ki 'Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması asla söz konusu olamaz'. Erdoğan söylemedi diyelim en azından partinin sözcüleri açıklama yapabilir. Cumhur İttifakı aslında bir düşünce ittifakı değil. Bir koltuğun korunmasına yönelik olarak bir araya gelen bir ittifak."

'İYİ Partiyle aramızı açmaya çalışıyorlar ama biz kavga etmeyiz'

Dokunulmazlık fezlekelerinin bir siyaset mühendisliği olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "'İYİ Parti'yi kendi yanımıza alıp, CHP'yi öbür tarafa itelim' diye bekliyorlar ama biz kavga etmeyiz. İyi Parti de demokrasi istiyor, biz de demokrasi istiyoruz. Onlar da güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor, biz de istiyoruz" dedi.