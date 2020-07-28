Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı eleştirdi: Atatürk olmasa camilerde ezan okunmazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.



Sözlerine CHP'li belediye başkanlarına teşekkür ederek başlayan Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimdeki arkadaşlarım, pandemi sürecinde bütün engelleri aşan belediye başkanları arkadaşlarıma bir tarih yazdıkları için teşekkür ettim. Milletvekili arkadaşlarım günün 24 saati sürekli çalıştılar. Niye çalıştık? Halkımız için. Ayrıştıran iktidara karşı Türkiye’yi birlikte birleştirelim dedik.Bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Milletvekili arkadaşlarımın yasa teklifleri sırasında tutanaklara geçen konuşmalar gerçekten tarihe geçecek konuşmalardır. Bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunları ikinci yüz yıla geçiş belgesiyle nasıl çözeceğimizi anlattım. Sandığı koyarlar mı bilmiyorum ama eğer sandığı koyarlarsa kim boyunun ölçüsünü alacak göreceğiz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında okuduğu cuma hutbesinin bir bölümünü eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bizim en büyük ortak değerlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Bu ülkenin bağımsızlığı için şehit olan yüz binlerce kişi var. Onların bayraktarı ise Gazi Mustafa Kemal’dir. Liyakat sahibi herkes bilir bunu. İstanbul işgaldeyken İngiliz Muhipleri cemiyeti kuruluyor. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarıldı. 'Niye bağımsızlık için mücadele ediyorsun?' dediler. Rıfat Börekçi de milli mücadelenin kahramanlarından biriydi O da tam tersi fetva verdi. Kin ve öfkeyle o koltuğa oturuyorsanız, siz erdemli bir kişi değilsiniz ve o koltuğa layık değilsiniz. Çıkacaksınız öyle bir konuşma yapacaksınız, sonra haddinizi aştığınızı fark edip ne söyleyeceğini şaşıracaksınız. Demek ki sen liyakatli değilsin. Atatürk, 1923’te TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmasına Mondros Mütarekesi’nden başladı, Yunan ordularına tepki gösterdi. 'Türk adındaki her şeyi yakıp yıktılar. Ayasofya’ya sürekli haç asıp gözdağı vermeleriyle duygularımız incindi' dedi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde beş vakit ezan okunmazdı."

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde:

Osman Kavala ve Demirtaş

''Osman Kavala 1001 gündür içeride. Beraat etmişse beraat etmiştir, yeni bir suç uyduruyorsanız siz Osman Kavala'dan intikam alıyorsunuz. Artık yargı değil olay bir intikama dönüşmüştür. Tıpkı Selahattin Bey gibi. Bu insanlar suçlu değil ki...

Tutuklu gazeteciler

Müyesser Yıldız doğruları yazdı diye hapiste. Barış Pehlivan doğruları söyledi diye, Murat Ağırel yolsuzlukları yazdı diye. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kalemini satmayan hiçbir gazeteci zorun karşısında diz çökmez.

CHP kurultayı

Belli çevrelerin kurultay konusunda endişeleri vardı. Ama belki de bizim bugüne kadar yaptığımız en düzenli kurultaydı. Herkesin yeri belli ve herkes gayet rahattı. Kimseyi üzmemeyi özen gösteren bir kurultay gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bu kurultayda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni dillendirdik.

'Dostlarımız' açıklaması

Dostlarımızla deyince havuz medyasında bir titreme meydana geldi. Kim olacak dostlarımız? Biz koyduğumuz 13 maddeye evet diyen herkes bizim dostumuzdur. İşsizlerle, çiftçilerle, emeklilerle, kuryelerle bir araya gelip sorunlarını dinleyeceğiz. Demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız.

İşte CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin maddeleriİşte CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin maddeleri

Kürt sorunu

40 yıldır Kürt sorunu tartışılıyor. 40 yılda bir sorun neden çözülmez? Sorumlusu kim esnaf mı manav mı üniversiteki hoca mı işsiz mi? Sorunu çözmeyen siyasi otoritedir. On binlerce kişi hayatını kaybetti ama bu sorun çözülmedi. Şimdi egemen güçler bu sorunu bir manivela olarak kullanıyor. Ben buradan CHP Genel Başkanı olarak bu sorunu demokratik standartlar içerisinde Türkiye'nin bağımsızlığı çerçevesinde çözeceğime söz veriyorum. 40 yıldır çözemediniz, biz çözeceğiz.

Kadın-erkek fırsat eşitliği

Kadın erkek eşitliği sağlanacak. Devletin politikası kadın erkek fırsat eşitliği üzerine inşa edilmelidir. Devlet bunu çözmek zorundadır.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumartesi Anneleri çağrısı: Berfo analara ne diyeceğiz?

800 haftadır gözaltında kaybedilen evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakma eylemine polis sert müdahalede bulunmuştu. Karanfil bırakmak isteyen Hanife Yıldız’a polis yerlerde sürükleyerek engel olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında polis müdahaleyi eleştirerek şunları söyledi:

800 haftadır bir grup anne evlatlarını arıyor. Evlatları kaybolduğu zaman bazıları 12, bazıları 16, 20, 30 yaşlarındaydı... Nerede kayboldu onların evlatları? Asıl soru bu. Bu anneler evlatlarını nerede arıyorlar. Gözaltına alındılar, tutuklandılar, bir süre sonra hiç kimse haber alamadı. 800 haftadır Galatasaray'a gelip 800. haftada bir karanfil bırakmak istediler. Öldüklerini biliyoruz ama mezarı nerede, gidip bir Fatiha okuyalım diyorlar. Bunu bile çok gördüler. Evladım nerede diye soran annenin sesini duymayan insanlara ben insan demem. Hani faili meçhuller olmayacaktı? Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Berfo ana oğlunun mezarının nerede olduğunu bilmeden hayatını kaybetti. Berfo analara ne diyeceğiz?

Diyarbakır'daki anneler de mübarek annelerdir. O evlatların terör örgütüne gitmesini kim sağladı, ortamı kim hazırladı? Anneler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz.

Bir ayıbı dünya görmesin diye engelliyorlar. Ama dünya bunları görüyor zaten.