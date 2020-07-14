Kılıçdaroğlu: Devletin kimlere teslim edildiğini Sakaryalılar'ın da bilmesi gerek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Sakarya'daki havai fişek patlaması, Ayasofya, Koronavirüs salgını ve 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü var.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sakaryalılara sesleniyorum; bu memlekete kim nasıl hizmet ediyor görmeniz lazım ."

"Her kese koşulsuz yardım yapıyorlar. Tabii saray zevatının ezberi bozuldu. Daha çok bozulacak. Neler yapıyorsunuz diye sordum. Bazı örnekler vereyim. 60 dolardan asfalt alıyorlar. Aynı firmadan 25 liradan asfalt aldı Ankara Büyükşehir belediyesi. Yönetim değişiyor, ahlaklı bir yönetim geliyor aynı asfaltı 25 liradan alıyor. Sarayın bu aradaki parayı kim aldı, bu parayı kim götürdü diye sorması gerekmiyor mu? Onlar soramazlar ama biz soracağız. Yolsuzluk yapanlar yolsuzluğu soruşturamazlar!"

'Engelliler yüksek hızlı trene binemiyor'

"Bir olay daha. Bir yasa çıkmıştı. Yüzde 40'ın üzerinde engelliler kamuya ait taşıtlara binerken ücret ödemiyorlar. Ağır engelliyse yanındaki kişinin de bir bedel ödememesi gerekiyor. Yüksek Hızlı Tren dedikleri tren, pandemi bitti, yolcu taşımalara yeniden başlandı, sen binemezsin diyorlar. Parasını ödeyeceğim diyorlar, hayır diyorlar. Bunu da bütün engelli kardeşlerim bilsinler. Bizim belediyelerimizde biniyorlar ama Devlet Demir Yolları'na binemiyorlar! Bunun neresinde ahlak var? Dünya kadar ellerinde engellilerin atanması gereken boş kadro var, 18 yıldır bu kadrolar doldurulmadı! Eğer parlamentodan bir yasa çıkmışsa o kadroların doldurulması gerekmiyor mu! Saraya göre engelli yok, çünkü öyle bir derdi yok. Engellilerin de uyanması lazım."

60 dolardan asfalt alıyorlar, aynı firmadan 60 dolardan değil 25 dolardan asfalt alındı. Ankara Büyükşehir'de, aynı firmadan. Saray'ın sorması gerekmiyor mu? Bu malı kim götürdü? O soramaz, biz soracağız. Yolsuzluk yapan, yolsuzluğu soramaz.

'Çiftçiler elektrik borcunu ödeyemiyor'

Mardin ve Şanlıurfa'da çifçitlerin durumu parlak değil. Son 2 yılda tarımsal sulamada kullanılan elektriğin bedeli yüzde 108 arttı. Son 2 yılda bu fiyatı dayıyorlar. Bunun üzerinden ödeyeceksin diyorlar. Mardin'de onlarca köyün elektriği kesik. Şanlıurfa'da da çiftçiler hak arıyor. Nerede belediyemiz varsa, sorun çözülüyor. Şanlırufa'da kim var? Yıllardır AKP'ye veriliyor. Onların hanımlarının elindeki çantanın değerini biliyor musun Urfalı kardeşim, 5o bin dolar. Senin on yıllık elektrik masrafını karşılıyor! Sen alın terinin değerini vermiyorsun, gidiyorsun çantaya oy veriyorsun. Sen kanma artık.

Fındık sorunu

Dünyada fındıkta bir numarayız ve fındık ihraç ettiğimiz zaman tamamı devlete geliyor. Bir yabancı tekelin eline fındık üreticileri teslim edildi. Fiskobirlik'i bitirdiler, toprak mahsülleri ofisini görevkendirdiler. 14 liradan fındık aldılar, 24 liradan satışa çıkardı, 400 bin ton fındık sattı. Yeni çıkacak olan fındığın 18-20 lira arası olduğunu söyleniyor. Üretici fındık bahçesine girmeden önce, toprak mahsülleri fındık taban fiyatını en az 25 lira olarak belirlemeli. Ordulular eğer bunu talep ediyorsa, oylarıyla göstersinler. Seni sömürüyorlar.

'Darbe araştırma komisyonunun raporu neden çıkmadı?'

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, AK Partiye oy verenlere seslenmek isterim; bu komisyona iki kişinin gelmesini Erdoğan yasakladı. Bu iki kişi çok önemliydi. Birisi MİT müsteşarı ötekisi dönemin genel kurmay başkanı. İkisi de olayın ayrıntılarını biliyor. Erdoğan bu iki isme neden yasak koydu? Milletin seçtiği milletvekillerinin önüne atamayla gelmiş iki kişiyi çıkartmadı. Darbe girişiminin perde arkası aydınlanmasın diye. Ama biz olabildiğince araştırdık. Rapor çıktı. 4 yıldır rapor yayımlanmıyor. Niçin? Neyden korkuyor, neyden çekiniyorlar? Millet gerçekleri görmesin diye. "

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Darbenin olacağını biliyordun

"(Erdoğan'a) Bizzat kendisi FETÖ'nün bir numaralı ayağıdır. Bunları devletin kılcal damarlarına sen yerleştirdin. Yetmedi, bir de ayrıca kanun çıkardın. Toplu atamalar yaptın, Yargıtay'a yaptığın gibi. Yetmedi devletin kozmik odasını açtın. Siyasi ayağı sensin. Bunu anlamamak için beyinsiz olmak lazım. Erdoğan gider niye saklanır Marmaris'te? Yaverleri zaten FETÖ'cüymüş, biliyorlar. Sen neden Marmaris'te saklandın? Çünkü darbenin olacağını biliyorsun. Ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gittin. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı? Sözcü gazetesine. Vay efendim benim orada olduğumu niye yazdı. Yazar, o onun görevi. "

Çoklu baro tepkisi

"Türkiye'yi ayrıştıran bir projenin teklifi konusunda milletvekili arkadaşlarım mükemmel çalıştılar. 5 gün 52 saat. Bütün arkadaşlar orada oldular. Her bir arkadaşımızın konuşması sıradan değildi, akademik düzey yüksek bir konuşma gibiydi. Ama iradelerini saraya kiralayanlar el kaldırıp indirdi. Bazılarının vicdanı da rahatsız oldu ama yaptılar.

Bahçeli'ye: MHP, nasıl böyle bir kanun teklifine 'Evet ' oyu veriyor?

"Ama beni şaşırtan bir şey var. Sayın Devlet Bahçeli. Partisi MHP Partinin sempatizanlarına bir şey demiyorum doğrudan Bahçeli'ye söylüyorum. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bu kanun geçtiğinde PKK/FETÖ baro kurarlarmış. Kursunlar arkadaş" açıklaması yapıyor. Peki nasıl oluyor da MHP böyle bir kanun teklifine 'Evet ' oyu veriyor? "

Çoklu baro projesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine ve bütünlüğüne dinamit konmuştur."