Kılıçdaroğlu: Devlet dediğimiz kurumun dini adalettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamada başlıklar şöyle:

Adaleti sağlayacak olan kişiler hakimlerdir. Bostancı-Dudullu metro hattında iki işçi hayatını kaybetmişti. Sayın Akif Hamza Çebi de davaları izleyeceğim demişti. Dün tarihi bir karar çıktı, beşli çete diye tanımladığımız grubun yaptığı metro inşaatında, bu firmaların yetkilileri ve alt yüklenici firmaların yetkilileri ertelenmeksizin 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Her şeye rağmen adaletli hakimler var.

Valiye tepki

Devlet dediğimiz kurumun dini adalettir. Adaleti sağlayacak olan kurumlardır. Örneğin bir vali devlet adına konuşabilir. Devleti temsil edebilir. Vali sıcak siyasetin içine girmez, devlet adına konuşur. Vali taraf tutuyorsa, bazı insanları şu veya bu şekilde azarlıyorsa bu olmaz. Vali devlet adamı olarak davranmalıdır. Diyarbakır valimiz bir açıklama yapıyor, "mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmemedir" diyor. Bunun üzerine, il başkanına telefon ettim dedim ki, ya gerçekten de Diyarbakır'da iş var ama işi yapacak insan yok mu dedim. "Hayır efendim, binlerce işsiz var" dedi.

Almanya ve İtalya'yı kınıyoruz

Türk gemimiz usulsüz bir şekilde arandı. Ne oluyor arkadaş ne oluyor? Benzeri İsrail’de olmuştu. Açtıkları davadan vazgeçtiler. AK Partili kardeşlerim ne düşünüyor?

Almanya ve İtalya'yı şiddetle kınıyoruz.