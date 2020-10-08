Kılıçdaroğlu: DEVA Partisi siyaset dünyamızın yeni yıldızı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında iki genel başkan da açıklamalarda bulundu.

'Siyaset dünyamızın yeni yıldızı'

"Genel Başkan ve arkadaşları bizi güzel ağırladılar. Türkiye'nin sağlık, ekonomi ve dış politika gibi başlıklardaki sorunlarını konuştuk. DEVA Partisi siyaset dünyamızın yeni yıldızı. Henüz kuruluş aşamasında, umarım en kısa sürede gerekli kongrelerini tamamlayacaklar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Bu ülkenin çiftçileri, işçileri, esnaflarıyla ittifak yapacağımızı söylemiştik. Bugün sadece ziyarete geldik. Herhangi bir ittifak gündemi olmadı. Bu ancak seçim sathı mahalline girersek gündeme gelir. DEVA Partisi ayrı bir parti, biz ayrı bir partiyiz.

Ülke yönetilmiyor. Ülkenin ne halde olduğunu Erdoğan bilmiyor. Erdoğan Saray'da. Erdoğan'la yurt dışından gelen bir yöneticinin fotoğrafı var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Para için eğiliyor. O benim rakibim ama o hali zoruma gidiyor.

'Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor'

Ali Babacan ise basın toplantısında şöyle konuştu:

Türkiye'nin genel sorunlarını ele alıp fikir alışverişinde bulunduk. İfade özgürlüğü bunların en başında geliyor. Demokrasi sandıktan sandığa yürüyen bir süreç değil. Basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla yürüyen bir süreç. Maalesef basın ve sivil toplum örgütleri üzerindeki sıkıntılar derinleşiyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi izlenmediği zaman bir hukuk devletinden bahsedemiyoruz. Ekonomideki büyük sorunlar devam ediyor. Eğitim ve sağlık sorunları da devam ediyor. Nereden baksak ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Partimizin kuruluş ve teşkilatlanma süreci hakkında da sayın Genel Başkanı bilgilendirdim. Sayın Genel Başkan hastalık sürecimde beni birkaç defa aradı. Bu konuda da özellikle teşekkür ediyorum.

Hükümetlerin görevi vatandaşlarımıza yokluğa karşı sabretmelerini söylemek değildir. Hükümetlerin görevi halkın refah seviyesini yükseltmektedir.