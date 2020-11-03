Kılıçdaroğlu: Deprem vergisi nereye gitti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Depremde hayatını kaybedenlerin partileri hiç önemli değil. Arkalarından Fatiha okuyoruz, gözyaşı döküyoruz. 'İnşallah bir daha olmaz' diye dualar ediyoruz. Ya sonra ne yapıyoruz? Değişen hiçbir şey yok" diyen Kılıçdaroğlu, "'Çocuk kurtuldu' diyoruz, hepimiz bayram yapıyoruz. Peki arkadaşlar, deprem öncesi neden önlem alınmıyor? Allah bize akıl vermiş, aklımızı kullanacağız. Bilim adamları çaba harcıyor. Bugün bir gazetemiz başlığı 'İktidarıyla muhalefetiyle bilimin sesine kulak tıkayan Türkiye.' Biz ne zaman tıkadık? İktidar tıkıyor. 'Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' diyor. Anne baba mı değerli, onun aldığı bina mı değerli?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Para yok mu? Para var. Özel İletişim Vergisi. Çıktığı tarihten bu yılın eylül ayına kadar toplanan para 35 milyar dolar. Siz bununla deprem riskini en azına indirebilirsiniz. 'Deprem vergisi nereye gitti?' diyorum, kıyamet kopuyor. Harcanması gereken yere harcandı diyor Erdoğan. Bana hesap vermeyeceksin sen, millete hesabını vereceksin. Dünyanın en mükemmel raporunu sundular sana, 3.5 saat dinledin. Nereye gitti bu para? Suriyelilere para çok, 50 milyar dolar harcandı" diye konuştu.