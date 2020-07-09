Kılıçdaroğlu: Çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çoklu baro üniter yapının kalbine sokulan hançerdir" dedi ve düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı sonrasında açıklama yapan Kılıçdaroğlu "11 belediye başkanımızla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekten CHP belediye başkanları bir tarih yazdı. Hiçbir ayrım yapmadan, bulunduğu, çalıştığı, yönettiği beldede her vatandaşa ulaştı, yardım getirdi. Türkiye'de yeni bir anlayışın yerel yönetimlerde egemen olmasını sağladı" dedi.

Belediye başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu "Sorunlar var, aşılması gerekiyor" dedi ve şunları söyledi:

"Belediye başkanı arkadaşlarımıza 'koşullar ne olursa olsun var olan sorunu çözeceksiniz' dedim. Ve onlar da ellerinden geleni yaptılar. Birlikte düşünceler ifade edildi, sonuçta yeni yol ve yöntemler değerlendirildi. Pandemi süreci dolayısıyla yaptıkları harcamalar dolayısıyla belli düşüşler var ama bunlar kesinlikle vatandaşa yansıtılmayacak."

'İşgal kuvvetleri de istemişti'

Kılıçdaroğlu Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden "çoklu baro" kanun teklifine dair ise "Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Çoklu baro üniter yapının kalbine sokulan hançerdir. Bunu yasallaştıranların, yasalaştırması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır. İşgal kuvvetleri de çoklu baro istemişlerdi" dedi.

CHP lideri "Biz bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, beka sorununun ortaya çıkabileceğini, toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, Türkiye'nin geleceği açısından büyük risktir. Tam tersine barolar vardır. Bir ilde iki vali olursa, bir ilçede iki kaymakam, iki mal müdürü olursa orada sorun olur. Çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin oylama sırasında reddetmesi lazımdır" diye konuştu.