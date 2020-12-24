Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi ile görüştü: Çin aşısını bekliyoruz

Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin 15 Aralık’ta güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduktan sonra, ilk ziyaretlerinden birini CHP'ye yaptı.

Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Shaobin ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, “CHP ve ÇKP (Çin Komünist Partisi) olarak gerek tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını, gerekse de uluslararası diğer konularda dünyanın daha iyi bir hale gelmesi için neler yapılabilir diye kafa yormalıyız ve işbirliği yapmalıyız. Bu konuda sadece hükümetler arası ele alınacak konular değil, partilerin de üzerinde durması gereken şeyler vardır ve partilere de görevler düşmektedir. Bu konularda işbirliğine hazırız” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Çin’in bilim alanında atılımlarını izliyoruz ve Çin aşısını bekliyoruz" dedi.

Shaobin, Kılıçdaroğlu ve bir CHP heyetini Çin’e davet etti.