Kılıçdaroğlu: Çakalların bulunduğu yerde kimse bize bir şey söyleyemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yer altı dünyasının lideri cevap veriyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geldiği hale bakın. Hukukun olmadığı yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç devleti haline gelebilir. Nasıl olur da böyle bir açıklama buradan gelir? Bahçeli ile ilişkisi nedir? Bilmiyoruz ama ciddiye alınacak bir olay değil. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" ifadesini kullandı.