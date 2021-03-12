Kılıçdaroğlu: Bunların reform yapacak halleri yok, onu biz yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "ekonomi reformu paketi"ne dair sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı.

Bugün açıklanan paketin 23'üncü reform paketi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok" dedi.

"Hadi onlardan da vazgeçtim, 5'li çeteye dünyanın parasını ödüyoruz. Ondan bir tasarruf var mı? O da yok" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bunların ekonomide reform yapacak halleri yok. Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş, o bizim işimiz. Onu biz yapacağız."