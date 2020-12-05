CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "YaşamHak" projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu projeye ilişkin, "CHP Kadın Kolları önemli bir projeye imza atıyor. Yaşama hakkına herkesin saygı göstermesi lazım. Hepimizin ortak tavır takınması gerekiyor" dedi.

Toplantıda kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz" ifadesini kullandı.