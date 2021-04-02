Kılıçdaroğlu: Bahçeli bütün geleceğini Erdoğan’ın geleceğine paralel kıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ARTANKARA 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Anayasa Mahkemesi’ni gelin kapatalım demek doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir bu. Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini Erdoğan’ın geleceğine paralel kıldı" dedi.

'AYM kapatılsın demek doğru bir yaklaşım değil'

Bahçeli’nin ‘AYM kapatılsın’ çıkışını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Anayasa Mahkemesi'nin korunması çok önemli. Can ve mal güvenliği, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet için Anayasa Mahkemesi önemlidir. Başvurduğumuz en son yargı makamıdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ni gelin kapatalım demek doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir bu” diye konuştu.

'Geleceğini Erdoğan'ın geleceğine paralel kıldı'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, Bahçeli’nin ‘AYM kapatılsın’ çıkışı sonrasında, “Sayın Bahçeli, çok mübarek bir isim olarak tanımladığı, muhterem bir isim olarak tanımladığı ve 2023’te Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ikinci defa, yani Anayasa ile ilgili bir sorun olduğu ve ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye’de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir pozisyonda çok muhterem ve çok mübarek kabul ettiği Cumhurbaşkanı adayının üzülmesini muhtemelen istemediği için, ne olur ne olmaz diye bugünden Anayasa Mahkemesi’ni taşlamaya başladı” sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu Akşener’in sözlerini şöyle yorumladı:

“Bu düşüncenin kendi içinde bir tutarlılığı var çünkü Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini Erdoğan'ın geleceğine paralel kıldı. Dolayısıyla fazla yorum yapmak istemem ama eğer kişi Erdoğan olmazsa ben de yokum, ben olursam Erdoğan var noktasına gelmişse bu tür açıklamalar olabilir Bahçeli tarafından.”

'TBMM Başkanı o koltuğa yakışmıyor'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, CHP Grup Başkanvekili hedef alan sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"TBMM Meclis Başkanı'nın bulunduğu pozisyona, o koltuğa yakışmıyor, bu sözüyle hiç yakışmıyor. Ne demek pişman ederim? Aslında kendisinin pişman olması lazım.

İç tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor, TBMM'ye sabotaj yapılıyor kurallar çiğnendikten sonra saraydan gelen talimat üzerine işlem yapılıyor, yeniden toplantılar yapılıyor.

İç tüzüğe göre 1 yıl tekrar parlamentoya gelmemesi gereken bir yasa teklifi, yeniden toplanılıyor ve yeniden görüşülmeye başlanıyor. Bu açıkça “Ben Anayasa'yı istediğim zaman ihlal ederim, ben iç tüzüğü istediğim zaman ihlal ederim. Ben yasaları istediğim şekilde yorumlarım, dolayısıyla ben Meclis Başkanı’yım. Meclis Başkanı olmamın temel amacı şu; ben koltuğumu Sayın Erdoğan'a borçluyum, Erdoğan'dan bir talimat gelirse yerine getiririm. Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım. -Zaten Erdoğan'ın parlamentoda ciddi bir grubu var, bunların tamamı sarayın milletvekilleri- Erdoğan el kaldırınca hep beraber el kaldırıyoruz, el indirince hep beraber el indiriyoruz” demek.

Dolayısıyla parlamentoda görüşülen yasa teklifinin içeriği nedir, ne değildir? Neyi getiriyor, neyi götürüyor? Bunlar asla düşünülmüyor ve parlamento maalesef ciddi bir vesayet altında. Hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi.

Gerçekten üzüntülü bir tablo. Meclis Başkanı'nın oturup düşünmesi yerine ‘ben sana gösteririm' demek ya da tehdit etmek o makama yakışmaz, o makamın ağırlığına yakışmaz. Dolayısıyla kendisinin oturup düşünmesi lazım."

Üçüncü bir ittifak kurulur mu?

Bir gazetecinin, “Selahattin Demirtaş HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabileceğinden söz etti. Değerlendirmeniz nedir?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Herhangi bir değerlendirmem yok, tabi bir ittifak olur olmaz bilmiyorum ama şu anda görülen 2 ittifak var zaten; Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı onu zaman gösterir” diye konuştu.