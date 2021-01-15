Kılıçdaroğlu aşı olacağı tarihi açıkladı

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olacağını açıkladı.

Best FM'de "Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye" programına konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sağlık bakanı aradı, 'tabi' dedim, 'Gerekirse ben de refakat ederim size' dedi, hekimler aşı olmamızı istiyorlar, ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik ama bugün yarın olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" demişti.