Kılıçdaroğlu: 'Açıklama yanlış anlaşıldı'

CHP'nin dünkü MYK toplantısında geçen hafta Muharrem İnce ile ilgili parti tarafından yapılan yazılı açıklamadaki bazı ifadelerin eski milletvekillerini üzdüğü bilgisinin verilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı tarafından hazırlanan haberde CHP liderinin "Yanlış anlaşılma olmuş. Asla böyle bir şey yok. Partimizin son seçim zaferinde çok önemli rol oynadılar. Asla onlara dönük bir olumsuz düşüncemiz olmaz. Biz hep beraber iktidara yürüyoruz. CHP'lilik bu büyük güç birliğinin adıdır" değerlendirmesini yaparak bütün örgüte eski milletvekilleri ve eski belediye başkanlarına partinin duyduğu sevgi ve saygının gösterilmesi yönünde talimat verdiği iddia edildi.

37. Olağan Kurultay ile ilgili de bir değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz iktidara yürüyüşümüzün başlangıç adımıdır. İlk seçimde iktidar olacak ve Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" diye konuştuğu ifade edildi.