Kılıçdaroğlu: '5'li çeteden alınan paralarla beklediğiniz haklar teslim edilir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu temsilcileri ile video konferans yoluyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantıda EYT'lilere yönelik çözüm önerilerini anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün 5'li çete diyoruz mesela, devletin dolar bazında en büyük kaynaklarını alan, kendi geleceklerini garantiye almak için de Londra mahkemelerini yetkili kılan çete. Sadece onlardan alınan parayla değil siz, hem aile destekleri sigortası hem beklediğiniz haklar teslim edilir" sözlerini kullandı.
Aile Sigortası projesi ile emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm önerildiğini, ancak hükümetin çözüm için adım atmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: