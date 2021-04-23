Kılıçdaroğlu 23 Nisan Özel Oturumu'nda 128 milyar doları sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda milletvekilerine seslendi.

Kılıçdaroğlu "Bu meclisin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi bankalarla kimlere hangi kur üzerinden satıldığını bilmesi gerekir" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu meclise tarih önünde saygınlık kazandıracak olan bu söylediklerimin yapılmasıdır. Bunları yapacak sorgulayacak olan meclis halka güven veren bir meclistir Biz böyle bir meclis istiyoruz. Biz hukuk sistemimizin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istiyoruz. Biz hak istiyoruz, hukuk, adalet istiyoruz. Biz milletin vekillerini millet seçsin istiyoruz."