Kılıçdaroğlu 128 milyarı sormaya devam etti: Listeyi niye gizliyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu 128 milyar polemiğine devam etti.

"Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar ne oldu diye sordum. Kimlere, hangi kurdan sattınız diye sordum. Kimlerin imzası var diye sordum" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"El değiştirdi de nereye gitti? Milyarları kim götürdü? Bunu niye soruyorum; Merkez Bankası sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı. Şimdi yok. Listeyi niye gizliyorsunuz? Ne oldu bu para? Tık yok. Önce 'Kasada duruyor', sonra 'Pandemide kullandık' dediler. Yalan söylüyorlar. Darbeci diye daha suçlamadı, yarın diyecek herhalde. Bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, yandaşı bu kadar zengin eden başka bir iktidar görülmemiştir. Sorular karşısında ezilip büzülen bir yapıyla karşı karşıyayız. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu milletin hakkını korumak gerekirken, bu milletin hakkını pazarlıyorsun. Bunu birlikte sormak zorundayız.

'Billboard'ları kiralayalım, asalım' dedik. Neymiş, Cumhurbaşkanı'na hakaretmiş. Soru sormak ne zamandır hakaret oldu? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. 'Bana soru bile soramazsın' diyor. Kimsin sen? Bal gibi soracağım, sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Savcı hemen harekete geçmiş. Peki işsizler? Aynı hızla iş buldun mu, aynı hızla patatesleri depolardan aldın mı? Dilimizde tüy bitti.

128 milyar doları sorduk, 'Bana niye soruyorsun' diyorsun. Sen, 'Ekonominin sorumlusu benim' diye konuştun. Şahsın hükümetinde soruyu kime soracağız? 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğini kime soracağız? Merkez Bankası Başkanı konuşamaz, Hazine ve Maliye Bakanı konuşamaz. Kim aldı bu parayı?

128 milyar dolarla ne yapılabilirdi? 10 milyon işsiz vatandaşımıza 1 yıl boyunca 3 bin lira maaş verebilirdiniz. 1.3 milyon esnafın kredi borçlarını sıfırlayabilirdiniz. Çiftçilerin aldıkları tüm kredileri sıfırlayabilirdiniz. Kobilerin borçlarını sınırlayabilirdiniz. Her vatandaşa 2 seferden BioNTech aşı getirebilirdiniz. 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı alırdınız, 800 bin esnafımıza her ay para veriyorsunuz bitmiyor, 26 bin müzisyene 3 bin lira verseniz yine bitmiyor. 467 milyar lira daha kalıyor. Resmen devletin soyulduğu buradan belli.

Afişleri indiriyor. 'Bana hakaret' diyor. Niye sana hakaret olsun? Sen her önüne geleni suçluyorsan o koltuktan ayrılacaksın. Hesabını veremiyorsan ayrılacaksın. 10 milyon 219 bin işsizimiz adına soruyorum, nerede 128 milyar dolar? Esnaflar, çiftçiler adına soruyorum nerede 128 milyar dolar?"