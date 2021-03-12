Kılıçdaroğlu: 10 milyon işsiz var, her muhtarın yanına bir kişi verilirse mesele biter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarlarla buluştu.

Muhtarların birçok işi kendi başınıza yapmaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" dedi.

Kılıçdaroğlu "Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var. Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken" diye konuştu.