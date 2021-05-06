Kiğılı'dan tam kapanma şikayeti: Çalışma süresi 85’ten 36 saate indi

Bloomberg HT’ye konuk olan Abdullah Kiğılı, tam kapanma döneminde hazır giyim sektörüyle ilgili konuştu.

Tam kapanma sebebiyle "iç piyasanın kötü durumda" olduğunu söyleyen Kiğılı, haftalık çalışma süresinin 85’ten 36 saate indiğini öne sürdü.

“Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu 8,71 tl Dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz” diyen Kiğılı, pandemi nedeniyle Avrupa’da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.

Övgüler düzmüştü

2020'de "Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik, Perakendenin en zor dönemine girdik. Bundan sonrası zor ve artık büyüme de yok. Yeni açılacak AVM’ler olmayacağı gibi yeni markaları da görmeyeceğiz. Avrupa’dan da yeni markalar gelmeyecek, Türkiye’den de yeni marka çıkmayacak” diyen Kığılı bir sene sonra ise Erdoğan'a övgüler düzerek şöyle konuşmuştu:

"Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye’nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı’yken ben ANAP’ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider."