Kıbrıs'tan Rusya'ya Maraş teşekkürü

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, adanın eskimiş sömürgecilik sonrası güvenlik anlaşmalarından ve yabancı garantörlerden kurtulacağı bir çözüme ulaşılabilmesi için Türkiye’nin tutumunu değiştirmesini beklediklerini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un adaya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde bir mülakat veren Christodoulides, ‘‘Tüm tarafların, özellikle de Türkiye’nin konumunun çağdaş gerçekliklere ve uluslararası hukuka uygun hale gelmesini ve Kıbrıs halkının, yabancı bekçilerin elinde rehin bir protektora değil de gerçekten bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma beklentisine yanıt vermesini umuyoruz’’ diye konuştu.

Referandum konusunda da değinen Bakan, Kıbrıs’taki sorunun çözümüne ilişkin her türlü çözümün ada sakinlerinin oyuna sunulması gerekeceğini belirtti.

Christodoulides, Kıbrıs’ın Rusya’nın Kıbrıs barış sürecindeki tutarlı duruşunu ve Lefkoşa’nın Türkiye’nin askeri ve siyasi varlığı karşısında adayı yeniden birleştirme çabalarını takdir ettiğini ifade ederek, bunun e Maraş sorunundaki desteği ve ilkeli duruşu da kapsadığını söyledi. Ankara’nın ve KKTC’nin Maraş’a yönelik tecavüz girişimlerinin, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon yaratma fikrine dayanan her türlü çözümün altını oyduğunu ileri süren Bakan, ‘‘Bu bağlamda, uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin, ilgili Konsey kararlarına saygı duyulması konusunda açık ve anlaşılır bir mesaj vermeleri hayati. Bu çerçevede Rusya’nın BM kararlarının lafzına ve ruhuna uygunluğu sağlamak için Rusya’nın etkin müdahale ve katkılarını memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz’’ diye konuştu.

Christodoulides Salı günü gerçekleşecek ziyaret sırasında Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’u Mağusa’ya bağlı Maraş bölgesinin durumu konusunda bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

KKTC hükümeti geçtiğimiz yıl, Annan Planı’nda Kıbrıslı Rumların denetimine bırakılması öngörülen ancak planın reddedilmesinin ardında iskana kapalı kalmaya devam eden Maraş bölgesini turizme açmaya yönelik planlarını kamuoyuna duyurmuştu.

Salı günü Kıbrıs’ta görüşmeler gerçekleştirecek olan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’sa geçtiğimiz hafta Maraş sorununa bir çözüm bulmaları için taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını açıklamıştı.