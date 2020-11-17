Kıbrıs'taki Maraş şovu için herkes ayrı uçakla gitmiş

Kıbrıs Maraş’a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates peynir ekmek, bindiler minibüse gittiler.

Erdoğan 1 uçak

Bahçeli 1 uçak

Bakanlar ve heyet 1 uçak

Korumalar 2 uçak

Arabalar için 1 nakliye uçağı

Çavuşoğlu 1 jet

Vatandaşına İban gönderip para isteyen Devlet bu.