Kıbrıs'taki Maraş şovu için herkes ayrı uçakla gitmiş

İYİP Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kapalı Maraş'ta yaptıkları "piknik" organizasyonunda kullanılan kaynakları açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkkan, "Kıbrıs Maraş’a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates, peynir ekmek; bindiler minibüse, gittiler" diyerek şunları yazdı:
"Erdoğan 1 uçak, Bahçeli 1 uçak, Bakanlar ve heyet 1 uçak, Korumalar 2 uçak, Arabalar için 1 nakliye uçağı, Çavuşoğlu 1 jet. Vatandaşına İban gönderip para isteyen Devlet bu."
Kıbrıs Maraş’a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates peynir ekmek, bindiler minibüse gittiler.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) November 17, 2020
Erdoğan 1 uçak
Bahçeli 1 uçak
Bakanlar ve heyet 1 uçak
Korumalar 2 uçak
Arabalar için 1 nakliye uçağı
Çavuşoğlu 1 jet
Vatandaşına İban gönderip para isteyen Devlet bu.