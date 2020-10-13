Kıbrıs'ta ikinci tur öncesi pazarlık ziyaretleri

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalan Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar'ın, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) ziyarette bulunacakları bildirildi.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar bugün saat 11.00’de CTP'ye ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise saat 15.00’de CTP yetkilileriyle görüşecek. Yapılan ziyaretlerin neticesinde adayların açıklama yapması bekleniyor.

Yüzde 50 civarında katılmın olduğu seçimlerde en yüksek oy alan üç aday şu şekilde sıralanmıştı:

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar: 32,34

Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 29,84

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman: 21,67

Seçimin 2. turu 18 Ekim Pazar günü yapılacak.