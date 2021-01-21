Kıbrıs'ta 5,0 büyüklüğünde deprem

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa ilinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, deprem tüm Kıbrıs adasını sarstı.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıklarken deprem Türkiye'nin güney kıyılarında da hissedildi.

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