Kıbrıs'ta 5,0 büyüklüğünde deprem

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, deprem tüm Kıbrıs adasını sarstı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2021
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Gazi Magusa (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti)
Tarih-Saat : 21.01.2021, 17:27:06 TSİ
Enlem : 35.1145 N
Boylam : 33.7110 E
Derinlik : 55.68 km
Detay : https://t.co/p7wBzqvFf6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıklarken deprem Türkiye'nin güney kıyılarında da hissedildi.