Kıbrıslı işçiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'şaka' yapabilir

Kuzey Kıbrıs hükümetin, dün akşam ani bir kararla yayınladığı KHK ile kamu çalışanlarına ve sigorta emeklilerine verilen hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle dondurmasının ardından genel grev kararı alan kamuda örgütlü sendikalar sabah saatlerinde toplanarak, eylem planlarını oluşturdular.

Kıbrıs Postası’na konuşan KTAMS (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası) Başkanı Güven Bengihan, genel grevin 8 Nisan Perşembe günü başlaması yönünde karar ürettiklerini ifade etti.

Bengihan, genel grev öncesi, mücadeleyi tırmandırmak adına şok eylemler yapma kararı da aldıklarını ifade ederek, “hükümet halkı huzursuz etti, biz de hükümeti huzursuz edeceğiz” dedi.

Yapılması planlanan şok eylemlerin neler olabileceğine ilişkin soru üzerine Bengihan, “Bugün 1 Nisan. Belki bir şaka yaparız ve uçaklar inmez. Belki havaalanında şok bir eylem yaparız. Bunu kesin yaparız ya da yapmayız diye bir şey söylemiyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Yasa’nın, 24 saatlik süreyle yapılan şok eylem ve grevlere izin verdiğini anımsatan Bengihan, “Bu süreç çok ani eylemlere gebedir. Toplumu huzursuz edenin huzurunun kaçacağını bilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Oktay bugün Kıbrıs'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün bir dizi temaslar ile ziyaretlerde bulunmak ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizinin Mağusa’da gerçekleşecek galasına katılmak üzere Kıbrıs'a gidiyor.

Ercan Havaalanı’nda düzenlenebilecek olası “şok eylemde” hava trafik kontrolörlerinin eyleme gidebileceği ve Oktay’ın uçağının Ercan’a inemeyebileceği konuşuluyor.