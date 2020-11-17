Kıbrıs: Türkiye, 2023'e kadar kuzeyi ilhak edebilir

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bakanlığının 2021 bütçesi sunumunda yaptığı açıklamada uluslararası toplumdaki değerlendirmelerine atıfta bulunarak, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamaması halinde Ankara'nın 2023 yılında kuzeyi ilhak etme riski bulunduğuna dair kişisel endişesi bulunduğunu söyledi.

Hristodulidis, milletvekillerine yaptığı açıklamada, "Maalesef, Suriye'nin kuzeyindeki bölgeler, Kuzey Irak'taki alanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan için potansiyel hedefler ve bu bizi rahatsız etmesi gereken bir şey. Bundan dolayı tabii ki endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

2023 hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin bölgede ve Kıbrıs’ta provokasyonlarının devam ettiğini söyleyen Bakan, bunun "Müslüman dünyasına liderlik etme çabası"nın yanı sıra ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik krizle birlikte “Erdoğan’ın neo-Osmanlı yaklaşımından” kaynaklandığını söyledi.