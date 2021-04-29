Kıbrıs konferansı sona erdi: 'Ortak zemin bulunamadı'

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde olası müzakerelere zemin oluşturmak amacıyla Cenevre’de düzenlenen 5+BM gayri resmi Kıbrıs konferansı sona erdi.

Konferansın ardından basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gayri resmi Kıbrıs konferansında ortak bir zemin bulunamadığını açıkladı.

Guterres "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.

BM Genel Sekreteri 2-3 ay içerisinde bir sonraki toplantının yapılmasını planladıklarını ifade etti.