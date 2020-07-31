Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Putin'e çağrı: Türkiye'yi ikna edin

Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan sondaj geriliminin düşürülmesi için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yardım istedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü Kyriakos Koushos, Anastasiadis'in telefonda görüştüğü Putin’den, Türkiye ile süren gerilimde "kişisel olarak devreye girmesini" istediğini açıkladı.

Anastasiadis, Putin’den, "Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de hukuka aykırı eylemlerine son vermesi için ikna etmesini" istediğini söyleyen Koushos, bunun üzerine Putin’in de "gerilimin düşürülmesi için devreye gireceğini" ve konuyu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği sözünü verdiğini kaydetti.

Sözcü Koushos, "Putin, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini ve her zaman farklılıkların uluslararası hukuk ilkeleri zemininde yürütülecek müzakereler yoluyla çözümlenmesine destek verdiğini aktardı" diye konuştu.

Kremlin de Putin ile Anastasiadis’in telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak Rus tarafı açıklamasında, görüşmede, "Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözüm olasılığı dahil, bölgesel konuların ele alındığı" bilgisini paylaşmakla yetindi.

Türkiye’nin Salı günü yeni bir Navtex bildiriminde bulunarak, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin, Kıbrıs’ın güneydoğusundaki tartışmalı bölgede sismik araştırmalar yapacağını duyurması, Kuzey Kıbrıs'ın tepkisine yol açmıştı.

Erdoğan'dan yanıt: Sonuna kadar devam edeceğiz

Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden geri adım atmayacağını duyurdu.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz” sözlerini kaydetti.