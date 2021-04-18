Kibar Feyzo'nun çekildiği konak sinema müzesine dönüştürülüyor

Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin gibi birçok Yeşilçam filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tarihi konağın restore edilerek sinema müzesine dönüştürüleceği açıklandı.
Yeni adıyla Kavalcık eski adıyla Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı, Kibar Feyzo filmindeki Maho Ağa karakterinin evi olarak ün yapmıştı.
AA'nın haberine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın yıkılma tehlikesi yaşadığını ve restorasyon çalışmalarının yapılmasının ardından sinema müzesine dönüştürüleceğini söyledi.