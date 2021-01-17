KHK'yla ihraç edilen öğretmen öldükten sonra göreve iade edildi

Sendika.Org'un aktardığına göre, Şubat 2017'de 686 No’lu KHK ile ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Nasır Sönmez, ölümünden 3 ay, görevden alınmasından 3 yıl sonra görevine iade edildi

Mehmet Nasır Sönmez, Şubat 2017’de 686 No’lu KHK ile ihraç edildi. Sönmez Tekirdağ Çorlu’da bir lisede müdür yardımcılığı görevinde bulunuyordu ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmeniydi.

Sönmez, 7 Kasım’da oturduğu apartmanın balkonunda iş yaparken 5. kattan kazayla düşerek yaşamını yitirdi. Sönmez için, OHAL Komisyonu ölümünden 3 ay, görevden alınmasından 3 yıl sonra karar verebildi.