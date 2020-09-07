'KHK’ler iptal edilsin' talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyenler gözaltına alındı

İstanbul Ankara’ya yürüyüş başlatan KHK ile görevlerinden ihraç edilen Cemal Yıldırım, Muhammet Semih Karaoğlu ile yürüyüşe destek veren Resul Kalyoncu Ankara’da gözaltına alındı.

Polis, yürüyüşü sonlandırmak için Sakarya Caddesi’nde açıklama yapmak isteyen KHK’liler ve eyleme destek veren yurttaşları “Valilik izni olmadığı” gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözaltı sırasında yurttaşlar darp edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, eyleme destek veren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polis saldırısına tepki göstererek, “İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen KHK’lileri karşılamak için Sakarya Caddesi’ne geldik, onlarla birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Karşılamaya çalışıyorduk, sadece bir açıklama yapılacaktı ama hemen gözaltına alındılar. KHK zulmüne karşı yürüdüler, bizler de yanlarındaydık. İktidarın bu tavrı bizi engellemeye yetmeyecek. KHK zulmünü devam ettirmeye çalışıyorlar. Barışçıl bir eylem engellendi, kabul edilemez” dedi.