KHK ile ihraç edilenlerden sadece 13 binine işe dönüş yolu açıldı

15 Temmuz sonrası OHAL döneminde çıkarılan KHK'larla işten atılan binlerce kişi Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na başvurmuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu'na toplam 125 bin 678 dosya ulaştırıldı. 22 Mayıs 2017'de göreve başlayan ve 240 personelin görev yaptığı OHAL Komisyonu, bunlardan 112 bin 310'unu incelemeyi tamamladı. 13 bin 368 dosyanın incelenmesi bu yıla kaldı. OHAL Komisyonu, bu dosyalardan 13 bin 170 için “kamudaki görevlerine dönmelerinin uygun bulunduğuna” karar verdi. 99 bin 140 kişinin başvurusu ise reddedildi.

Komisyona, KHK ile görevden alınanlara ek olarak rütbeleri alınan 3 bin 213 ve yurtdışı öğrenimle ilişikleri kesilen 270 öğrenci ile haklarında kapatma kararı alınan 2 bin 761 kurum ve kuruluş da başvurdu.