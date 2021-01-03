Ketaib-i Hizbullah: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz

Irak'ta Haşdi Şabi'nin bir parçası olan Ketaib-i Hizbullah, ABD'nin düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Süleymani'nin birinci ölüm yılında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girme niyetinde olmadıklarını duyurdu.

Ketaib-i Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Huseyin el-Humeydavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ABD Büyükelçiliği'ne girmeyeceğiz. Hükümeti de devirmeyeceğiz. Hala vaktimiz var. Güçlerimiz, tarih boyunca tüm askeri kurumlar ve ordulardan daha düzenli ve kontrollüydü. Bu silah, her daim elimizde kalacak ve kimsenin bu silaha müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

ABD'nin Irak savunma kuvvetlerinin bir parçası olan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırı düzenlemesini takiben 2019'un son günlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği basılmış ve önünde kitelesel protestolar düzenlenmişti. İlerleyen günlerde ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik suikast düzenlemişti.