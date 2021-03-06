Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi yaşamını yitirdi

Kütahya Simav'da Yemişli köyü Dalgın mevkisindeki ormanlık alanda ömrünü tamamlamış çam ağaçlarının kesiminde görevli orman işçisi Muharrem Gündoğdu dün saat 18.00 sıralarında aynı bölgeye ağaç kesmeye gitti.

DHA'nın haberine göre, 41 yaşındaki Gündoğdu'nun üzerine, motorlu testereyle kestiği ağaçlardan biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çam ağacının altından ağır yaralı olarak çıkarılan Gündoğdu kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.