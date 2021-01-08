Diyarbakır'da sağlık çalışanları, "Maaşımız terimizi kurutmaya yetmiyor", "Yine unutulduk", "Bedenim alkışla dinlenmiyor, alkışla aile geçindirilmiyor", "Keşke sağlıkçı yerine ayçiçek yağı olsaydık, yüzde 60 zam gelirdi" gibi pankartlarla maaş zamlarını protesto etti.

Sağlık çalışanları dün Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde maaş zamlarını protesto etmek için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Birgün'ün aktardığı habere göre "Maaşımız terimizi kurutmaya yetmiyor", "Yine unutulduk", "Bedenim alkışla dinlenmiyor, alkışla aile geçindirilmiyor", "Keşke sağlıkçı yerine ayçiçek yağı olsaydık, yüzde 60 zam gelirdi"…Bu ifadeler, dün sağlık çalışanlarının Diyarbakır’da yaptığı eylemde taşınan pankart ve dövizlerden.