KESK üye ve yöneticileri bilgileri olmadan AKP üyesi yapılmış

Son dönemde AKP'nin usulsüz üye kayıtlarına ilişkin bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

"Ülkenin dört bir yanında siyasi partilere hukuken üye olamayan kamu emekçileri, üye ve yöneticilerimiz bilgilerinin dışında AKP’ye üye yapılmıştır" açıklamasında bulunan KESK, duruma tepki gösterdi.

Üyelerine suç duyurusunda bulunma çağrısı yapan KESK, ilgili açıklamasında "AKP’yi anayasa ve yasalara uymaya çağırıyor, sorumlulardan adalet önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız üyelerinden birçok bildirim gelmeye devam etmekte, bu durum kamuoyuna da yansımaktadır. Bu nedenle, üyelerimizi e-devlet üzerinden bilgilerini kontrol etmeye, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.