Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı

Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı.

DHA'nın haberine göre, gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber

İşten çıkarma güya yasak: Kod 29'la işten çıkarılanlar anlatıyor