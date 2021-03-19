Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı.
DHA'nın haberine göre, gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı
Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı.
DHA'nın haberine göre, gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.