Kerala'da komünistlerin adayı 'Öğretmen' Shailaja seçimleri kazandı

Aynı zamanda Kerala Sağlık Bakanı olan Hindistan Komünist Partisi (Marksist)'in [CPI-(M)] adayı "Öğretmen" Shailaja Mattannur meclis seçim bölgesinde 61.035 oyla seçimleri kazandı. KK Shailaja, Kerala Devrimci Sosyalist Partisi (Bolşevik)'den Illikkal Augusthy ve devlet başkanı Narendra Modi'nin partisi aşırı sağcı BJP'nin adayı Biju Elakkuzhi'ye büyük bir fark attı.

Mesleği öğretmenlik olan KK Shailaja, Kerala’nın sağlık bakanı olarak Nipa virüsü ve koronavirüs ile mücadelesiyle öne çıkmıştı. Hindistan'ın diğer eyaletleri 2020'nin başlarında ortaya çıkan koronavirüs tehdidiyle mücadelede sınıfta kalırken Shailaja Kerala'yı salgını kontrol altına almakta en başarılı eyalet olarak ülkede zirveye taşıdı.