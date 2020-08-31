Kenya’da kaçırılan Kübalı doktorlar hâlâ tutsak

2018 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine bağlı olarak Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gelen 101 Kübalı doktordan ikisi, Assel Herrera ve Landy Rodríguez, 12 Nisan 2019'da Somali sınırı yakınındaki Mandera hastanesine giderken radikal İslamcı grup Eş- Şebab üyesi olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırıldı.

Bugüne kadar Küba Devlet Başkanı ve bakanlar kurulu üyelerinin yakından takip ettiği süreçte, Kenya’nın tüm çabalarına rağmen kaçırılan doktorlar henüz kurtarılamadı. Kenya makamlarına iletilen bir talep olup olmadığı bilinmiyor. Örgütün Kenya’dan Somali’deki askerlerini çekmesini istediği ve bunun için de daha önce de bazı kişileri kaçırdığı biliniyor. Bunlar arasında 2012 yılında kaçırılan iki İspanyol doktor da bulunuyor.

Kübalı doktorlar Kenya’da ve Somali sınırında tüm olumsuz koşullara rağmen doktora ulaşma şansı olmayan insanlara yardım elini uzatmaya çalışıyordu. Kenya hükümeti sözcüsü Cyril Oguna Nisan ayında yaptığı açıklamada doktorlar için “evlerine sağ dönebilmeleri için her gün çalışıyoruz” demiş, iki doktorun hayatta olduklarına dair de kanıta sahip olduklarını belirtmişti.