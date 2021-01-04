Kenya'da 10 ay aradan sonra yüz yüze eğitim başladı

Kenya'da milyonlarca öğrenci salgın nedeniyle verilen 10 aylık aranın ardından okula geri döndü.

Okullara girişte maske takıp takmadığı kontrol edilen öğrencilere ateş ölçümü yapıldı. Ancak veliler ve öğretmenler sınıfların fiziksel mesafe kurallarının uygulanmasına uygun olmadığını belirterek duydukları kaygıyı dile getirdi.

Kenya'da Mart ayında kapatılan ilk ve orta okullar Ekim ayında kademeli olarak açılmış ancak öğrenci ve öğretmenlerde koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine yüz yüze eğitime yeniden ara verilmişti.

AFP'nin haberine göre Kenya'da şimdiye dek yaklaşık 97 bin koronavirüs vakası görüldü ve 1600 kişi yaşamını yitirdi. Ekim ayında yüzde 20'ye çıkan pozitiflik oranı alınan önlemler sonucu geçen hafta yüzde 5'e düştü.

Eğitim Bakanı George Magoha, başkent Nayrobi'de bir ilkokulda yaptığı açıklamada, okullarda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek velilerden çocuklarını okullara maske takarak göndermelerini istedi.

Kenya'da 25 Mart'tan beri gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.